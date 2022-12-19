Папа Римский процитировал Достоевского

Папа Римский Франциск процитировал Федора Достоевского, говоря о больных детях

Папа Римский Франциск в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» заявил, что ему тяжелее всего видеть больных детей, и процитировал Федора Достоевского. Об этом сообщает Vatican News.

Журналист спросил понтифик, что причиняет ему наибольшую боль. «Больные дети, когда вижу ребенка в инвалидном кресле, когда ко мне приводят детей, потому что они умирают, это очень трогает. Вопрос Достоевского “Почему страдают [невинные] дети?” — тайна, но эта тайна приближает нас к Богу», — сказал он.

В апреле понтифик, рассуждая о настоящем мире, процитировал отрывок из романа «Братья Карамазовы». Папа Римский описал современную ситуацию притчей о Великом инквизиторе из книги. Он рассказал, что мир стоит в такой же ловушке как и в этом романе — «соблазн фальшивого мира, опирающегося на власть, который ведет к ненависти и предательству Бога».