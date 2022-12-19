Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:03, 19 декабря 2022Мир

Папа Римский процитировал Достоевского

Папа Римский Франциск процитировал Федора Достоевского, говоря о больных детях
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа Римский Франциск в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» заявил, что ему тяжелее всего видеть больных детей, и процитировал Федора Достоевского. Об этом сообщает Vatican News.

Журналист спросил понтифик, что причиняет ему наибольшую боль. «Больные дети, когда вижу ребенка в инвалидном кресле, когда ко мне приводят детей, потому что они умирают, это очень трогает. Вопрос Достоевского “Почему страдают [невинные] дети?” — тайна, но эта тайна приближает нас к Богу», — сказал он.

В апреле понтифик, рассуждая о настоящем мире, процитировал отрывок из романа «Братья Карамазовы». Папа Римский описал современную ситуацию притчей о Великом инквизиторе из книги. Он рассказал, что мир стоит в такой же ловушке как и в этом романе — «соблазн фальшивого мира, опирающегося на власть, который ведет к ненависти и предательству Бога».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира
Два человека пострадали при обстреле российского поселка со стороны ВСУ
В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ
Раскрыты источники финансирования первой столичной электростанции за городом
Папа Римский процитировал Достоевского
Художница смастерила из прозрачной пленки платье как у Хайди Клум и обрела славу
Дальностей турецкой ракеты «Тайфун» увеличат до тысячи километров
Врач назвал главные отличия свиного гриппа от коронавируса
Солист группы «На-На» отреагировал на сообщения о госпитализации дочери
Капитан сборной Франции объяснил поражение команды на чемпионате мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.