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16:06, 19 декабря 2022Россия

Пригожин поблагодарил Госдуму за поддержку в деле захоронения бойца ЧВК «Вагнер»

Создатель ЧВК Пригожин поблагодарил Володина за поддержку в деле захоронения вагнеровца

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Бизнесмен, создатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин поблагодарил спикера Государственной Думы Вячеслава Володина за поддержку в деле захоронения бойца Дмитрия Меньшикова, погибшего в ходе спецоперации. Его комментарий опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Накануне Пригожин обратился в нижнюю палату российского парламента с просьбой оказать содействие в решении ситуации. По словам создателя ЧВК, власти Санкт-Петербурга отказались хоронить Меньшикова с почестями на кладбище на Аллее Героев. Бизнесмен подчеркивал, что этот прецедент нарушает все допустимые морально-этические нормы.

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Спикер Госдумы в тот же день отреагировал на запрос Пригожина и заявил, что на бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в ходе СВО на Украине, также должны распространяться нормы действующих в России законов.

По мнению Володина, если человек погиб, защищая Россию, региональные органы власти должны помочь родственникам и сделать все, чтобы увековечить его память. Он заверил, что комитет Госдумы по обороне подготовит соответствующие предложения.

Также Пригожин направил обращение спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой помочь в захоронении вагнеровца. «Прошу вас найти возможность для организации чрезвычайной выездной комиссии на территорию Санкт-Петербурга для решения данного вопроса. Рассчитываем на вашу поддержку и скорейшее захоронение Дмитрия Меньшикова», — приводит слова бизнесмена пресс-служба «Конкорда». К решению ситуации Пригожин решил привлечь и зампреда Совфеда Андрея Турчака.

В декабре петербургские СМИ выяснили, что погибшего в зоне СВО заключенного Дмитрия Меньшикова не удается похоронить на Аллее Славы Белоостровского кладбища из-за городских властей. Последние якобы требовали дополнительного разрешения от государственного казенного учреждения «Специализированная служба Санкт‑Петербурга по вопросам похоронного дела».

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Анна Щербакова
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