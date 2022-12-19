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13:51, 19 декабря 2022Интернет и СМИ

Пригожин обвинил экс-журналиста Znak.com в работе на ЦРУ

Бизнесмен Пригожин обвинил экс-журналиста Znak.com Пушкарева в работе на ЦРУ
Игорь Пушкарев

Игорь Пушкарев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин призвал освободить экс-сотрудника издания Znak.com Игоря Пушкарева от должности директора Музея истории Екатеринбурга. В открытом письме, адресованном главе Екатеринбурга Алексею Орлову, бизнесмен обвинил журналиста в работе на ЦРУ. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Пригожина в Telegram.

В письме утверждается, что за время работы в Znak.com Пушкарев выпустил несколько статей, где содержалась «недостоверная и порочащая информация» о ЧВК «Вагнер». «По оперативным данным службы безопасности ЧВК "Вагнер", информацию Пушкарев получал от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния. Информация целенаправленно вбрасывалась западными спецслужбами и привела к потерям среди личного состава ЧВК и срыву специальных операций», — утверждается в документе.

Также в письме отмечается, что журналист выступил автором ряда материалов, дискредитирующих Вооруженные силы России.

В заключение Пригожин попросил главу Екатеринбурга провести проверку обоснованности назначения Пушкарева директором Музея истории Екатеринбурга и освободить его от этой должности.

14 декабря СМИ сообщили о том, что Пушкарев стал главой Музея истории Екатеринбурга. Об этом на Совете неравнодушных объявил Орлов. До этого журналист занимал пост заместителя директора музея.

В начале марта издание Znak.com приостановило работу. В редакции связали это решение с «большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России».

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Олег Давыдов
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