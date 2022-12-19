Британия дала обещания по военной помощи для Украины

Премьер Риши Сунак пообещал сохранить или превысить объем военной помощи Киеву в 2023 году

Лондон сохранит или превысит объем поставок оружия для Киева в 2023 году, такое обещание дал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Его слова приводит Telegram-канал BBC News.

«Я думаю, что первое — это обеспечить, чтобы мы поставляли больше военной помощи и чтобы эта военная помощь развивалась в соответствии с ситуацией, с которой мы сталкиваемся. Это означает больше систем ПВО, больше артиллерии и больше бронетехники», — сказал он.

По его словам, Соединенное Королевство может продолжить или увеличить объем помощи Украине, который за 2022 год составляет примерно 2,8 миллиарда долларов.

Ранее британские власти решили выделить украинской стороне больше артиллерийских боеприпасов. На них выделено 250 миллионов фунтов.