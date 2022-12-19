Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:49, 19 декабря 2022Мир

Британия дала обещания по военной помощи для Украины

Премьер Риши Сунак пообещал сохранить или превысить объем военной помощи Киеву в 2023 году

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Лондон сохранит или превысит объем поставок оружия для Киева в 2023 году, такое обещание дал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Его слова приводит Telegram-канал BBC News.

«Я думаю, что первое — это обеспечить, чтобы мы поставляли больше военной помощи и чтобы эта военная помощь развивалась в соответствии с ситуацией, с которой мы сталкиваемся. Это означает больше систем ПВО, больше артиллерии и больше бронетехники», — сказал он.

По его словам, Соединенное Королевство может продолжить или увеличить объем помощи Украине, который за 2022 год составляет примерно 2,8 миллиарда долларов.

Ранее британские власти решили выделить украинской стороне больше артиллерийских боеприпасов. На них выделено 250 миллионов фунтов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
Лукашенко понадеялся на диалог с Западом
В МИД оценили запрет на полеты ряда российских самолетов над Иорданией
Актриса из «Счастливы вместе» рассказала о тяжелых социальных последствиях комы
Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске
Названы сроки перезапуска производства на бывшем заводе Nissan в России
Назван способ отличить настоящий магазин от мошеннического
ВСУ атаковали российское село в приграничном регионе
Россияне раскрыли самые желанные новогодние подарки
Назван возможный пик курса евро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.