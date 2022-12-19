Назван самый популярный бренд в России

Compare My Jet: производитель авто Lamborghini оказался самым популярным брендом в России

Итальянский производитель автомобилей Lamborghini оказался самым популярным брендом в России. Результаты исследования назвали сотрудники частного авиаперевозчика Compare My Jet.

Руководство компании проанализировало поисковые запросы в Google пользователей сети из 195 стран, не уточняя при этом период изучения интересов юзеров. Выяснилось, что чаще всего российские юзеры искали в интернете именно Lamborghini. При этом в общем рейтинге марка расположилась на втором месте, уступив место французскому модному дому Louis Vuitton.

Вдобавок известно, что третье место также досталось автомобильному бренду, а именно ретейлеру Mercedes Benz, который оказался наиболее востребован в 23 странах мира. В десятку лидеров попали такие ретейлеры, как Michael Kors, Loewe, Gucci, Balenciaga, Porsche, Chanel и Dior.

В ноябре россияне раскрыли отношение к компаниям, которые приостановили деятельность в стране. В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 14 до 56 лет из городов с населением более 500 тысяч человек. Каждый третий опрошенный назвал предательством уход иностранных брендов с российского рынка и заявил, что потерял доверие к данным ретейлерам.