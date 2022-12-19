Главу «Русского дома» в ЦАР эвакуируют в Россию для лечения

Российское посольство в ЦАР сообщило, что Сытый будет эвакуирован в Россию 19 декабря

Пострадавший при покушении глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый 19 декабря перевезен в аэропорт Банги и скоро будет эвакуирован в Россию для лечения. Об этом сообщили представители российского посольства в африканской стране, передает РИА Новости.

Отмечается, что состояние здоровья главы российской гуманитарной миссии остается тяжелым, медики продолжают бороться за его жизнь.

По информации сервиса мониторинга воздушного пространства Flightradar24, российский самолет Ан-26 с Сырным уже вылетел из аэропорта Банги, время прибытия борта остается неизвестным.

Покушение произошло 16 декабря. Глава российской гуманитарной миссии получил посылку от неизвестного адресанта. Отправление содержало взрывчатое вещество, которое сдетонировало в его руках.

