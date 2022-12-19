Возбуждено дело по факту обрушения строительных лесов в Подмосковье

СКР возбудил дело по факту обрушения строительных лесов в Подмосковье с 15 пострадавшими

В Московской области следователи возбудили дело по факту травмирования рабочих в результате обрушения строительных лесов. Об этом в понедельник, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Дело возбуждено по части 1 статьи 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») УК РФ.

Ранее сообщалось, что число пострадавших увеличилось до 15. В настоящее время рабочие госпитализированы. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает. На месте случившегося работают следователи и криминалисты.

Об инциденте стало известно 19 декабря. Строительные леса обрушились на Краснознаменной улице. По предварительным данным, погибших нет. Из-за глубоких сугробов скорая помощь не смогла оперативно приехать к месту обрушения, из-за чего прохожим пришлось самостоятельно заталкивать ее во двор.