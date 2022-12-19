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12:47, 19 декабря 2022Россия

Число пострадавших при обрушении строительных лесов в Подмосковье увеличилось

При обрушении строительных лесов в Краснознаменске пострадали 15 человек

Фото: Telegram-канал прокуратуры Московской области

Число пострадавших при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске возросло. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, число пострадавших увеличилось до 15 человек.

В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области заявили, что в настоящее время рабочие госпитализированы. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает. На месте случившегося работают следователи и криминалисты. По факту травмирования людей проводится проверка.

Как сообщает Telegram-канал Mash, все пострадавшие — мужчины в возрасте от 21 года до 40 лет, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

О происшествии стало известно 19 декабря. Строительные леса обрушились на Краснознаменной улице. По предварительным данным, погибших нет. Как сообщает РЕН ТВ, из-за глубоких сугробов скорая помощь не смогла оперативно приехать к месту обрушения и прохожим пришлось самостоятельно заталкивать ее во двор.

8 июня сообщалось, что строительные леса обрушились на прохожего в Москве. Инцидент произошел в Леонтьевском переулке в центре столицы, леса располагались рядом с особняком XIХ века.

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Варвара Родикова
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