Десять человек пострадали при обрушении строительных лесов в Подмосковье

При обрушении строительных лесов в Краснознаменске пострадали десять человек

При обрушении строительных лесов в Краснознаменске Московской области пострадали десять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По сообщению собеседника агентства, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«По улице Краснознаменная, дом 19, произошло обрушение строительных лесов (...) Предварительно, погибших нет», — рассказал источник агентству.

РЕН ТВ сообщает, что из-за глубоких сугробов скорая помощь не смогла оперативно приехать к месту обрушения. Прохожим пришлось заталкивать ее во двор руками.

Ранее сообщалось, что монтажник из Омска погиб при падении с десятого этажа строящегося здания — он упал со строительных лесов во время работы.