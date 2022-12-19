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18:24, 19 декабря 2022Мир

Премьер Нидерландов извинился за рабовладение

Премьер Нидерландов Рютте извинился за роль его страны в рабовладении
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Премьер Нидерландов Марк Рютте извинился за роль его страны в рабовладении. Его слова приводит Reuters.

Глава голландского правительства также подчеркнул, что рабство должно быть «самым ясным образом» признано международным сообществом «преступлением против человечности». Он подтвердил планы создать образовательный фонд для распространение информации о проблеме рабства.

О планах Амстердама принести свои извинения за работорговлю в прошлом сообщал телеканал RTL. На эти нужды собирались выделить 200 миллионов евро. Деньги направят в еврофонд, который реализует проекты в сфере повышения осведомленности о связанном с рабством прошлом европейских стран.

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Виктория Кондратьева
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