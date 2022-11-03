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23:11, 3 ноября 2022Мир

Европейская страна захотела извиниться за работорговлю

RTL: Нидерланды выделят больше €200 млн в качестве извинений за работорговлю в прошлом

Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

Кабинет министров Нидерландов принесет свои извинения за работорговлю в прошлом. Об этом сообщает телеканал RTL со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, на эти нужды нидерландские власти выделят 200 миллионов евро. Средства направят в еврофонд, который реализует проекты в сфере повышения осведомленности о связанном с рабством прошлом европейских стран. Еще 27 миллионов евро будет выделено на проект по созданию музея, посвященного рабству.

Отмечается, что решение кабинета министров будет объявлено не раньше середины декабря.

Ранее о подобных планах правительства Нидерландов сообщало агентство Bloomberg. Отмечается, что в 2021 году власти Амстердама принесли официальные извинения за роль города в работорговле. Это же сделал Центробанк Нидерландов год спустя.

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Марина Совина
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