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Европейская страна решила извиниться за работорговлю

Bloomberg: власти Нидерландов извинятся за работорговлю и создадут фонд

Фото: Shutterstock

Власти Нидерландов планируют официально извиниться за роль страны в работорговле. Они также решили создать специальный фонд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Размер фонда может составить 200 миллионов евро. Деньги направят на реализацию проектов, которые проинформируют население о наследии рабства. В 2021 году власти Амстердама принесли официальные извинения за роль города в работорговле. Это же сделал Центробанк Нидерландов год спустя.

Председатель ЦБ Клаас Кнот извинился перед потомками рабов и создал фонд финансирования проектов на пять миллионов евро, они будут реализовываться в течение следующих 10 лет в Нидерландах, странах Карибского моря и в Суринаме.

С 2016 года, когда проводились последние подсчеты, количество людей, которые находятся в рабстве, увеличилось в мире на 9,3 миллиона человек. Под рабством в современном мире понимается принудительный труд. Согласно оценкам Международной организации труда (МОТ), в нем задействованы по крайней мере 27,6 миллиона человек и 3,3 миллиона из них — дети.

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Платон Щукин
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