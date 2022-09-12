В мире подсчитали число рабов

МОТ: число находящихся в рабстве людей увеличилось на 9,3 миллиона

С 2016 года, когда проводились последние подсчеты, количество людей, которые находятся в рабстве, увеличилось на 9,3 миллиона человек. Об этом говорится в недавнем исследовании Международной организации труда (МОТ), выдержки из нее приводит Reuters.

Под рабством в современном мире понимается принудительный труд. Согласно оценкам МОТ, в нем задействованы по крайней мере 27,6 миллиона человек и 3,3 миллиона из них — дети. Еще учитываются принудительные браки, в этом случае речь идет еще о 22 миллионах человек.

МОТ обнаружила, что более половины всего принудительного труда приходится на страны с доходом выше среднего или с высоким уровнем дохода. При этом такие кризисы, как пандемия COVID-19, вооруженные конфликты и изменение климата, привели к беспрецедентным нарушениям в сфере занятости и образования, усугубляя крайнюю нищету и вынужденную миграцию, констатировали аналитики.

Осенью прошлого года Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) заподозрил немецкие компании — среди которых бренд Hugo Boss и ретейлер Lidl — в использовании рабского труда. Сам Китай не признает, что плохо обращается с уйгурскими мусульманами и принуждает их к работе на хлопковых плантациях.