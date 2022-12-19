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18:19, 19 декабря 2022Интернет и СМИ

Собчак отреагировала на новость 16-летней давности о сожжении ее чучела

Журналистка Собчак отреагировала на новость 16-летней давности о сожжении ее чучела
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на новость 16-летней давности о сожжении ее чучела. В своем Telegram-канале она прокомментировала пост ресурса, который специализируется на публикации новостей из 2000-х годов.

Telegram-канал «Уральские франки» опубликовал пост об акции в знак протеста против телепередач «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде», в ходе которой новосибирцы сожгли чучело Собчак. Акция проходила в декабре 2006 года. «Скажите кто-то этим прекрасным людям, что обе эти программы со мной показывали 15 лет назад», — написала ведущая в ответ на пост.

В комментариях под публикацией подписчики журналистки объяснили ей, что канал не является новостным и намеренно публикует устаревшие сообщения.

Ранее Собчак попросила россиян перестать напоминать ей об участии в телепроекте «Дом-2». По ее мнению, в России отсутствует институт репутации, а людей не интересуют поступки друг друга в прошлом.

«Уральские франки» — Telegram-канал, в котором публикуются новости из 2000-х годов. Авторы ресурса позиционируют его как «медиа о настроении 2000-х».

Шоу «Блондинка в шоколаде» с Ксенией Собчак выходило на «Муз-ТВ» с 2006 года. Проект, представленный как реалити-шоу, был посвящен личной жизни телеведущей, однако при этом содержал большое количество постановочных сцен. Собчак к тому времени уже прославилась как соведущая реалити-шоу канала ТНТ «Дом-2», в котором работала совместно с Ксенией Бородиной с 2004 года.

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Олег Давыдов
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