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20:42, 19 декабря 2022Из жизни

Почти 200 человек отравились галлюциногенным шпинатом в Австралии

Murray Valley Standard: из австралийских магазинов отозвали галлюциногенный шпинат

Фото: Elianna Friedman / Unsplash

Из супермаркетов по всей Австралии отозвали партию галлюциногенного шпината, которым отравились около 200 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает Murray Valley Standard.

Почти 200 человек по всей Австралии отравились после того, как употребили в пищу токсичный шпинат. Продукт они приобрели в магазинах по всей стране. После этого партии шпината, которые продавались в торговых сетях Сoles, Woolworths, ALDI и Costco, были отозваны. Под подозрение попало и большое количество готовых салатов.

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У тех, кто съел шпинат, возникали серьезные симптомы, такие как бред, галлюцинации, расширение зрачков, учащенное сердцебиение, покраснение на лице, затуманенное зрение, жар, сухость во рту и на коже. В числе госпитализированных австралийцев — ребенок.

Случаи отравления отмечаются во всех штатах, кроме Западной Австралии. В общей сложности об отравлении сообщили 164 человека, по меньшей мере 42 из них потребовалась медицинская помощь.

Представители супермаркетов подчеркнули, что находятся на связи с поставщиком, и пообещали вернуть деньги всем, кто пожелает сдать продукт. В отраслевой организации AUSVEG, которая объединяет австралийских производителей картофеля и овощей, порекомендовали потребителям опасаться только шпината, но поддерживать производителей других овощей перед Рождеством и не отказываться от их продукции.

Ранее сообщалось, что в американском штате Небраска мужчина едва не погиб после того, как вколол себе отвар из галлюциногенных грибов. 30-летний американец страдал от депрессии и решил избавиться от нее, вколов грибной отвар, но через несколько дней он начал чувствовать, что чересчур сильно утомляется, затем у него началась кровавая рвота и диарея.

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Алиса Дмитриева
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