Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:56, 19 декабря 2022Силовые структуры

Москвич зарезал близкого друга во время ссоры и попал под следствие

В Москве задержали 43-летнего мужчину по подозрению в убийстве близкого друга

Фото: СК РФ

В Новой Москве задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве 43-летнего близкого товарища. Об этом в понедельник, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным ведомства, 17 декабря в Щербинке приятели выпивали в квартире. Там они поссорились, фигурант ударил потерпевшего ножом в грудь, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Отмечается, что мужчина дружил с погибшим более десяти лет, но они часто конфликтовали во время совместных застольев.

Ранее стало известно, что в Москве муж во время ссоры из-за ревности поджег супругу, она попала в реанимацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на решение ЕС установить потолок цен на газ
41-летний певец Крэйг Дэвид назвал причину отказа от романтических отношений
Бэйл попал в список худших футболистов чемпионата мира
Путин рассказал о поддержании контактов с лидерами других стран
Путин рассказал о невозможности удержаться от звонка лидеру Аргентины после ЧМ
Россия примет участие в расследовании нападения на главу Русского дома в ЦАР
Путин поддержал идею подготовки самолетов с ядерными боезарядами в Белоруссии
Курьер разозлилась на клиента и откусила ему палец
Путин оценил борьбу России и Белоруссии с санкциями
Медведев призвал Британию вернуть Фолклендские острова Аргентине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.