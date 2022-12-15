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09:35, 15 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин поджег супругу из-за ревности

СКР: в Москве муж во время ссоры из-за ревности поджег супругу, она попала в реанимацию

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

В Москве правоохранители задержали местного жителя за покушение на убийство супруги. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 13 декабря в квартире жилого дома на улице Маршала Катукова между мужем и женой произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры супруг облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Потерпевшая с ожогами попала в реанимацию.

В отношении ее мужа возбуждено уголовное дело. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

6 декабря 32-летний Артем Неклюдов поджег московскую квартиру с находящимися внутри женщиной и ее двухлетним ребенком. Они были госпитализированы — в больнице медики диагностировали у москвички около 30 процентов поражения кожи, у ребенка — повреждение дыхательных путей. Поджигатель арестован.

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Любовь Ширижик
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