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17:31, 9 декабря 2022Силовые структуры

Устроившего поджог квартиры с женщиной и ребенком внутри россиянина арестовали

В Москве суд отправил под стражу поджигателя квартиры с женщиной и ребенком внутри

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Москве избрал меру пресечения для 32-летнего Артема Неклюдова, который поджег квартиру с находящимися внутри женщиной и ее двухлетним ребенком. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Неклюдова заключили под стражу до 7 февраля 2023 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом») УК РФ. В суде задержанный заявил, что сожалеет о служившемся.

6 декабря мужчина облил растворителем для красок входную дверь квартиры потерпевшей, поджег спичкой и скрылся. Пожар вовремя заметили соседи. Женщину и ее сына госпитализировали — в больнице медики диагностировали у москвички около 30 процентов поражения кожи, у ребенка — повреждение дыхательных путей.

Ранее сообщалось, что в Енисейске задержали мужчину, пытавшего заживо сжечь экс-сожительницу и ее двоих детей.

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Илона Палей
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