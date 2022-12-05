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13:52, 5 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин попытался заживо сжечь бывшую сожительницу и ее детей вместе с домом

В Енисейске задержали мужчину, пытавшего заживо сжечь экс-сожительницу и ее двоих детей

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Енисейске задержали 33-летнего местного жителя за попытку заживо сжечь 34-летнюю бывшую сожительницу, ее 8-летнего сына и 12-летнюю дочь. Об этом в понедельник, 5 декабря, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, 3 декабря в полицию поступило заявление о пожаре в частном доме. Из здания эвакуировали троих пострадавших. По версии следствия, ночью пьяный фигурант пришел к дому экс-возлюбленной. Он хотел поговорить с женщиной, однако она спала и не ответила. Тогда мужчина подпер входную дверь ковром, поджег и скрылся. Запах дыма почувствовала девочка-подросток. Она сразу же разбудила мать и позвонила дяде. Семью спас проезжающий мимо таксист: он вскрыл окно и вытащил из горящего дома детей и женщину.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, двух и более лиц, в том числе малолетнего. В настоящее время следователи ходатайствуют о помещении задержанного в СИЗО.

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Екатерина Власова
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