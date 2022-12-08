В Москве неизвестный поджег квартиру с девушкой и двухлетним ребенком внутри

Shot: неизвестный поджег квартиру с девушкой и двухлетним ребенком внутри на севере Москвы

Неизвестный в медицинской маске поджег квартиру с девушкой и двухлетним ребенком внутри в пятиэтажном доме, расположенном на улице Демьяна Бедного на севере Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, пожар вовремя заметили соседи и вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб столицы нашли в квартире на третьем этаже 24-летнюю девушку с маленьким сыном. Их доставили в больницу с серьезными ожогами. Медики диагностировали у москвички около 30 процентов, у мальчика оказались повреждены дыхательные пути.

После происшествия сотрудники полиции отсмотрели данные с камер видеонаблюдения. На кадрах они заметили, что за несколько минут до пожара в подъезд входит мужчина в медицинской маске. Когда он поднялся наверх, произошла яркая вспышка и квартира загорелась.

Кроме того, на месте обнаружили пластиковую бутылку с остатками горючего. Мужчину начали разыскивать. Также выяснилось, что девушка воспитывает ребенка одна, отец мальчика с ними не проживает.

Ранее сообщалось, что житель Гвардейска Калининградской области поджег собственный дом с женой и сыновьями внутри. Сам мужчина получил 35 процентов ожогов, у женщины пострадало лицо. Старший сын обгорел на 11 процентов, а младший — на 5 процентов.