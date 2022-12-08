Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:21, 8 декабря 2022Россия

В Москве неизвестный поджег квартиру с девушкой и двухлетним ребенком внутри

Shot: неизвестный поджег квартиру с девушкой и двухлетним ребенком внутри на севере Москвы

Фото: Telegram-канала Shot

Неизвестный в медицинской маске поджег квартиру с девушкой и двухлетним ребенком внутри в пятиэтажном доме, расположенном на улице Демьяна Бедного на севере Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, пожар вовремя заметили соседи и вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб столицы нашли в квартире на третьем этаже 24-летнюю девушку с маленьким сыном. Их доставили в больницу с серьезными ожогами. Медики диагностировали у москвички около 30 процентов, у мальчика оказались повреждены дыхательные пути.

После происшествия сотрудники полиции отсмотрели данные с камер видеонаблюдения. На кадрах они заметили, что за несколько минут до пожара в подъезд входит мужчина в медицинской маске. Когда он поднялся наверх, произошла яркая вспышка и квартира загорелась.

Кроме того, на месте обнаружили пластиковую бутылку с остатками горючего. Мужчину начали разыскивать. Также выяснилось, что девушка воспитывает ребенка одна, отец мальчика с ними не проживает.

Ранее сообщалось, что житель Гвардейска Калининградской области поджег собственный дом с женой и сыновьями внутри. Сам мужчина получил 35 процентов ожогов, у женщины пострадало лицо. Старший сын обгорел на 11 процентов, а младший — на 5 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине
Замгендиректора летного отряда Минобороны России взяли под стражу за коррупцию
В Севастополе над акваторией моря сбили беспилотник
Туристам предложили привезти необычный сувенир из одного известного города
В Москве неизвестный поджег квартиру с девушкой и двухлетним ребенком внутри
Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 99 шайб
Число погибших из-за взрыва в доме в Нижневартовске снова возросло
Визит президента Узбекистана в Бишкек перенесли
Стали известны детали неудавшегося госпереворота в Германии
В России захотели в несколько раз увеличить штраф за отсутствие ОСАГО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.