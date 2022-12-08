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11:30, 8 декабря 2022Силовые структуры

Раскрыта причина поджога квартиры с москвичкой и ее сыном

СКР: по подозрению в поджоге квартиры с москвичкой и ее сыном задержан мужчина
Начало событий в новости В Москве неизвестный поджег квартиру с девушкой и двухлетним ребенком внутри

Фото: Shutterstock

Следственный комитет России (СКР) задержал мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры на северо-западе Москвы, в результате которого пострадала 24-летняя мать с сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.

Задержанному вменяется покушение на убийство. По данным следствия, 6 декабря в квартире жилого дома на улице Демьяна Бедного произошло возгорание. Проживавшая там женщина и ее двухлетний сын попали в больницу.

Следствие установило, что подозреваемый 1990 года рождения поджег дверь квартиры. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах раскрыл причину совершения нападения — поджигатель хотел припугнуть мужчину, который был зарегистрирован в этой квартире, но не проживал там. Подоплека — конфликт между закладчиками наркотиков.

Подозреваемого зовут Артем Неклюдов, ранее он был судим за кражи и мошенничество, уточняет Telegram-канал «112».

Ранее 8 декабря сообщалось, что неизвестный в медицинской маске поджег квартиру. Пожар вовремя заметили соседи и вызвали спасателей, которые спасли молодую мать с маленьким сыном. Их доставили в больницу с серьезными ожогами. Медики диагностировали у москвички около 30 процентов поражения кожи, у мальчика оказались повреждены дыхательные пути.

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Любовь Ширижик
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