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17:58, 19 декабря 2022Мир

Сунак назвал условие для переговоров Украины с Россией

Премьер Британии Сунак: переговоры будут возможны, если Россия выведет войска с Украины

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Мирные переговоры между Россией и Украиной возможны только после того, как Москва выведет войска с украинской территории. Такое условие назвал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его слова передает BBC.

Глава британского правительства заявил, что односторонний призыв от российской стороны к прекращению огня был бы бессмысленным в нынешних условиях. «Россия использует его для перегруппировки, усиления своих войск, и пока они не уйдут с захваченных территорий, не может и не должно быть никаких реальных переговоров», — высказался он.

Сунак пообещал, что Лондон продолжит решительно поддерживать Киев. «И, в первую очередь, потому что их безопасность — это наша безопасность», — добавил он.

Ранее Сунак пообещал, что Лондон сохранит или превысит объем поставок оружия для Киева в 2023 году. По его словам, Соединенное Королевство может увеличить объем помощи Украине, который за 2022 год составляет примерно 2,8 миллиарда долларов.

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Виктория Кондратьева
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