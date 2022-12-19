В Белгородской области заявили о неэффективности системы оповещения об обстрелах

Белгородский губернатор Гладков счел неэффективной работу системы оповещения об обстрелах

В Белгородской области система оповещения населения об обстрелах работает неэффективно. Об этом заявил губернатор российского региона, граничащего с Украиной, Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании местного правительства, передает ТАСС.

Он отметил, что белгородцы получают SMS-сообщения с призывом спуститься в укрытия спустя 1,5 часа после обстрела.

«Информация МЧС пришла операторам сотовой связи через 30-40 минут после окончания. Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей», — сказал Гладков.

По итогам совещания, он поручил полностью пересмотреть систему оповещения населения в регионе.

19 декабря он сообщил о повреждении восьми помещений при обстреле Красной Яруги в Белгородской области. Кроме того, в результате атаки со стороны Украины пострадали два человека, пояснил Гладков.

По его сведениям, девушка получила осколочные ранения, ей оказана помощь медиков на месте. Мужчина был контужен, медпомощь ему оказали, но от госпитализации он отказался, добавил губернатор.

В середине октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.