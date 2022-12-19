Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:27, 19 декабря 2022Россия

В Белгородской области заявили о неэффективности системы оповещения об обстрелах

Белгородский губернатор Гладков счел неэффективной работу системы оповещения об обстрелах

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

В Белгородской области система оповещения населения об обстрелах работает неэффективно. Об этом заявил губернатор российского региона, граничащего с Украиной, Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании местного правительства, передает ТАСС.

Он отметил, что белгородцы получают SMS-сообщения с призывом спуститься в укрытия спустя 1,5 часа после обстрела.

«Информация МЧС пришла операторам сотовой связи через 30-40 минут после окончания. Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей», — сказал Гладков.

По итогам совещания, он поручил полностью пересмотреть систему оповещения населения в регионе.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Недооценивать врага — преступление» Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
«Недооценивать врага — преступление»Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
28 ноября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

19 декабря он сообщил о повреждении восьми помещений при обстреле Красной Яруги в Белгородской области. Кроме того, в результате атаки со стороны Украины пострадали два человека, пояснил Гладков.

По его сведениям, девушка получила осколочные ранения, ей оказана помощь медиков на месте. Мужчина был контужен, медпомощь ему оказали, но от госпитализации он отказался, добавил губернатор.

В середине октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Курс евро превысил 70 рублей
Главу русского дома в ЦАР эвакуируют в Россию для лечения
Названы самые популярные районы Стамбула у москвичей
Мужчина зарезал незнакомца и забыл об этом
В США констатировали невозможность скрывать правду о потерях ВСУ
Путин подписал закон о повышении МРОТ
«Аватар: Путь воды» заработал 435 миллионов долларов в прокате за первый уикенд
В Донецке под обстрел попало здание администрации
Снегопады в Москве побили рекорд 1941 года
Перед Новым годом туристам составили памятку на случай задержки рейсов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.