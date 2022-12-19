Появились подробности обстрела приграничного российского региона со стороны ВСУ

Губернатор Гладков заявил о повреждении восьми помещений при обстреле Красной Яруги

При обстреле Красной Яруги в Белгородской области пострадали восемь жилых и нежилых помещений. Такие подробности украинского обстрела раскрыл губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам Гладкова, повреждения также получили два автомобиля. Два человека числятся пострадавшими.

«Сейчас продолжим утром подомовой обход и начинаем восстановительные работы. Везде созданы информационные центры. Пожалуйста, не переживайте, обращайтесь сразу и мы постараемся максимально быстро отреагировать», — написал глава российского региона.

Губернатор также добавил, что власти сделают все, чтобы восстановить оконное остекление и кровли для быстрого возвращения жителей в свои квартиры и жилые дома.

Об обстреле Красной Яруги стало известно в ночь на понедельник, 19 декабря. Пострадали два человека — девушка получила осколочные ранения, ей оказана помощь медиков на месте; у мужчины контузия, медпомощь ему оказали, но от госпитализации он отказался.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.