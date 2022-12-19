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23:23, 19 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко назвал себя и Путина «самыми токсичными людьми на планете»

Лукашенко заявил, что он и Путин являются «самыми токсичными людьми на планете»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным ответил на критику их политики со стороны западных государств, заявив, что они вдвоем являются «самыми токсичными людьми на планете», передает «Коммерсантъ».

«Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор, кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Приняли решение, что одинаково», — пошутил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко рассказал, что главными темами его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным стали не энергоносители, а развитие промышленности и равные условия работы на рынке Союзного государства. Он отметил, что важно добиться того, чтобы не произошла та же ситуация, как с западными компаниями, которые в один момент приняли решение покинуть российский и белорусский рынки.

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Марина Совина
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