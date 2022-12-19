Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным

Лукашенко: главными темами переговоров с Путиным стали промышленность и условия труда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главные темы переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, самыми важными темами являлись развитие промышленности, а также равные условия работы на рынке Союзного государства, сообщает РИА Новости.

«Главный вопрос — не нефть и газ, а промышленная политика: не создавать параллельные производства, кооперация, чтобы никто нас не наклонял», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что важно добиться того, чтобы не произошла та же ситуация, как с западными компаниями, которые в один момент приняли решение покинуть российский и белорусский рынки. Лукашенко подчеркнул, что договорился, что Россия и Белоруссия будут действовать на равных.

Ранее он рассказал, что остался доволен решением вопроса о формировании цены на поставки природного газа из России. Глава государства назвал зафиксированную обоими государствами цену выгодной для Минска, отметив, что Москва идет на встречу и очень помогает Белоруссии в данном вопросе.