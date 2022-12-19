Лукашенко остался доволен решением газового вопроса с Россией

Лукашенко заявил, что Белоруссия довольна решением газового вопроса с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал, что остался доволен решением вопроса о формировании цены на поставки природного газа, сообщает ТАСС.

«Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года», — заявил белорусский лидер.

Он назвал зафиксированную обоими государствами цену выгодной для Минска, отметив, что Москва идет на встречу и очень помогает Белоруссии в данном вопросе.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение стран Евросоюза (ЕС) установить потолок цен на газ неприемлемо. Он также пообещал, что Россия обязательно отреагирует на данную инициативу.