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22:03, 19 декабря 2022Экономика

Лукашенко остался доволен решением газового вопроса с Россией

Лукашенко заявил, что Белоруссия довольна решением газового вопроса с Россией

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал, что остался доволен решением вопроса о формировании цены на поставки природного газа, сообщает ТАСС.

«Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года», — заявил белорусский лидер.

Он назвал зафиксированную обоими государствами цену выгодной для Минска, отметив, что Москва идет на встречу и очень помогает Белоруссии в данном вопросе.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение стран Евросоюза (ЕС) установить потолок цен на газ неприемлемо. Он также пообещал, что Россия обязательно отреагирует на данную инициативу.

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Марина Совина
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