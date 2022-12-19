Москвич пристал к женщине возле ресторана и откусил ухо защитившему ее мужчине

В Москве мужчина пристал к женщине возле ресторана и откусил ухо защитившему ее посетителю

В Москве двое мужчин подрались из-за девушки, в результате чего один из них лишился части уха. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, ночью 17 декабря посетитель одного из столичных ресторанов вышел на улицу и увидел, как неизвестный ему мужчина пристает к женщине. Москвич решил вмешался в конфликт, после чего завязалась драка. В результате оппонент откусил защитнику россиянки ухо, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Как пишут авторы поста, в больнице пострадавшему заявили, что откусанная часть уха никогда не приживется. При этом напавший на женщину мужчина извинился и попросил не обращаться в полицию, чтобы «не ломать судьбу».

Ранее в городе Ишимбай в Башкортостане мужчина час избивал любовницу в бане, так как приревновал ее к другу, после чего сбежал. У пострадавшей на теле остались синяки, ссадина и ушиб скулы. После случившегося она написала заявление в полицию.