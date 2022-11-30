Пьяный россиянин избил женщину в бане из-за ревности и сбежал

В Ишимбае пьяный мужчина избил женщину в бане из-за ревности к другу и сбежал

В городе Ишимбай в Башкортостане мужчина час избивал возлюбленную в бане, так как приревновал ее к другу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, мужчина был в отношениях вместе со своей возлюбленной четыре месяца. Они решили отправится на базу отдыха в село Макарово с друзьями. Тогда выпившему россиянину показалось, его его избранница испытывает чувства к другу.

Пьяный мужчина избил женщину в пустой бане, а после — сбежал с турбазы. У пострадавшей на теле остались синяки, ссадина и ушиб скулы. После случившегося она написала заявление в полицию.

Ранее в Ленинградской области мужчина избил жену до полусмерти из-за того, что она пригласила домой массажиста. При этом сам россиянин подрабатывал «мужем на час» — супруга его ревновала и решила отомстить, вызвав домой массажиста. Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии, ее мужа задержали. СК возбудил уголовное дело.