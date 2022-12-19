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15:04, 19 декабря 2022Россия

В Совфеде отреагировали на идею о воссоздании СССР по принципу ЕС

Сенатор Карасин призвал не отвергать идею о воссоздании СССР по принципу ЕС
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин сообщил, что считает размышления о восстановлении СССР по принципу ЕС обоснованным. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на предложение бывшего главы Советы министров СССР.

Ранее бывший глава Совета министров СССР, член Совета Федерации РФ Николай Рыжков посоветовал воссоздать Советский Союз по принципу Евросоюза (ЕС). По словам политика, не стоит копировать то государство, которое существовало до 1991 года, но можно сделать это «близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы».

«Мое личное мнение, что любые мысли, особенно таких опытных политиков, государственных руководителей, как Николай Иванович Рыжков, всегда основываются на опыте. И отсюда вывод, что любые конструктивно направленные мысли надо обсуждать, надо над ними думать. Их нельзя отвергать с порога», — заявил Карасин.

Насколько эта мысль реализуема — это другой вопрос, но направление размышлений, на мой взгляд, абсолютно обоснованное

Григорий Карасинглава комитета Совфеда по международным делам

Рыжков был председателем Совмина СССР с 1985-го по 14 января 1991 года. Он должен был принимать участие в первых и единственных выборах президента СССР в марте 1990 года — его кандидатура была внесена народным депутатом от Латвийской ССР Виктором Алкснисом. Однако в ходе дискуссий на III Съезде народных депутатов Рыжков и другой кандидат, Вадим Бакатин, сняли свои кандидатуры, оставив в списке для голосования только Михаила Горбачева.

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Алена Шевченко
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