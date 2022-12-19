Удар российского «Тюльпана» минами до 230 килограммов попал на видео

МО РФ опубликовало видео ударов российских артиллеристов из «Тюльпанов» минами до 230 кг

Работа расчета тяжелого самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» попала на видео. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Минобороны РФ, показано, как артиллеристы Центрального военного округа уничтожают узлы военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские военнослужащие ведут огонь из орудия снарядами, которые весят от 130 до 230 килограммов и пробивают бетонные конструкции толщиной около трех метров. Таким образом они способствуют продвижению мотострелковых подразделений округа.

Ранее в сеть попали видеокадры применения в бою «Тюльпана». На видео показан высокоточный удар, наносимый с помощью миномета военнослужащими ВС России в ходе проведения специальной военной операции по объектам ВСУ.