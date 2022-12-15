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13:16, 15 декабря 2022Россия

Удары из высокоточного самоходного миномета «Тюльпан» показали на видео

«Известия» показали высокоточные удары ВС России из самоходного миномета «Тюльпан»

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

В сеть попали видеокадры применения в бою самоходного советского миномета 2С4 «Тюльпан». На видео, опубликованном в Telegram-канале «Известий», показан высокоточный удар, наносимый с помощью миномета военнослужащими ВС России в ходе проведения специальной военной операции по объектам ВСУ.

Как пишет издание, «Тюльпан» является боевым оружием «катастрофической силы» с калибром установки 240 миллиметров. Уточняется, что по мощности применения в российских сухопутных войсках аналогов боевой машины нет.

«"Тюльпан" является единственным в мире минометом такого калибра, и аналогов ему нет», — говорится в сообщении источника.

Кроме того, отмечается, что минометы в бою применяются в целях устранения и разрушения прочных сооружений полевого типа, а также укрепленных зданий, где могут находиться вражеские силы.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеокадры пусков ракет штурмовиками Су-25 на малой высоте и нанесения ударов по укреплениям и технике Вооруженных сил Украины.

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Алина Хасанбекова
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