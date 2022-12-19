В Германии заявили о беспокойстве в связи с визитом Путина в Минск

Хебештрайт: Берлин обеспокоен возможным изменением роли Белоруссии в СВО на Украине

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт признал, что Берлин обеспокоен визитом президента России Владимира Путина в Минск. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе брифинга политик уточнил, что беспокойства Берлина связаны с возможным изменением роли Минска в российской специальной военной операции (СВО) на Украине. «Мы видим, по меньшей мере, что Белоруссия оказывает помощь», — объяснил он.

В то же время на просьбу журналистов уточнить, есть ли у Германии опасения, что Белоруссия примет участие в СВО, Хебештрайт воздержался от комментариев. Он признал, что Минск может усилить помощь Москве, однако сначала следует дождаться итогов визита российского лидера в Белоруссию.

19 декабря Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск, где проведет переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. В рамках переговоров в узком составе также планируется участие глав министерств обороны России и Белоруссии.