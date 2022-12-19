Обнаружены два водных мира

Nature Astronomy: обнаружены две экзопланеты, почти полностью состоящие из воды

Астрономы Монреальского университета в Канаде представили доказательства, что вокруг красного карлика Kepler-138 вращаются две планеты, являющиеся «водными мирами». Статья ученых опубликована в журнале Nature Astronomy.

Ученые провели наблюдения за транзитом экзопланет Kepler-138c и Kepler-138d с помощью космических телескопов НАСА «Хаббл» и Spitzer и обнаружили, что эти небесные тела, которые в несколько раз больше Земли, могут состоять в основном из воды. Хотя вода не была обнаружена напрямую, расчеты показали, что значительная часть объема экзопланет должна содержать летучие вещества, которые тяжелее водорода или гелия.

Диаметры и массы планет в три и два раза больше, чем у Земли, соответственно, что указывает на более низкую плотность. Самыми близкими по свойствам небесными телами в Солнечной системе могут быть ледяные луны планет-гигантов, такие как Европа или Ганимед. Однако вместо ледяной оболочки Kepler-138c и -d, скорее всего, имеют густую плотную атмосферу, богатую водным паром, и мантийный океан жидкой воды глубиной две тысячи километров. Возможно, что в мантии существует вода в фазе сверхкритической жидкости. В центре планет находятся ядра с земным соотношением силикатов и железа.

Известно, что в системе Kepler-138 присутствует третья планета Kepler-138b, однако ученые обнаружили признаки четвертой планеты — Kepler-138е. Она находится в обитаемой зоне родительской звезды, где получает ровно столько тепла от своей холодной звезды, чтобы на ней могла находиться жидкая вода. Экзопланета расположена дальше от местного солнца, чем другие планеты, и ей требуется 38 дней для одного оборота. Однако ее природа пока остается неизвестной.