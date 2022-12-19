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08:06, 19 декабря 2022Культура

«Уэнсдэй» продлят на второй сезон

Deadline: Amazon снимет второй сезон сериала «Уэнсдэй» в 2023 году

Кадр: фильм «Уэнсдэй»

Сериал «Уэнсдэй» продлят на второй сезон, сообщает Deadline. Съемки могут начаться уже в 2023 году.

Отмечается, что производством займется компания Amazon. «Это отличный сигнал сообществу, что Amazon Studios серьезно относится к сотрудничеству с конкурентами и участию в чужих проектах», — сообщил собеседник издания.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. В проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зита-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.

В конце ноября проект Бертона стал самым просматриваемым англоязычным шоу на Netflix.

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Марина Совина
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