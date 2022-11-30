Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:01, 30 ноября 2022Культура

Сериал «Уэнсдэй» Бертона стал самым просматриваемым шоу на Netflix

Сериал «Уэнсдэй» Бертона стал самым просматриваемым англоязычным шоу на Netflix

Кадр: Сериал «Уэнсдэй»

Сериал «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона стал самым просматриваемым англоязычным сериалом на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.

В первую неделю после выхода сериал набрал 341,2 миллиона часов просмотров, став лидером в рейтинге англоязычных проектов. Самым популярным шоу за всю историю Netflix по-прежнему остается корейская «Игра в кальмара».

«Сериал с [актрисой] Дженной Ортегой, спродюсированный Тимом Бертоном, Алом Гофом и Майлсом Милларом, стал номером один в 81 стране, побив рекорд четвертого сезона "Очень странных дел"», — уточнили представители Netflix.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. В проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зита-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.

Ранее сообщалось о том, что Netflix выпустил более тысячи эпизодов шоу за три месяца и установил рекорд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
В МЧС назвали причину пожара на российской ТЭЦ
Украинский пленный рассказал о причинах отказа сослуживцев участвовать в боях
В ЛНР назвали главную цель российской авиации, артиллерии и пехоты
Диетолог назвала нежелательные для кормящих матерей продукты
Шойгу заявил о создании инфраструктуры под новые ракеты в пяти соединениях РВСН
Шойгу заявил о тестировании в СВО новых способов применения артиллерии
Шойгу заявил об увеличении числа военных учебных центров в России
В Россию по параллельному импорту ввезли товаров на 17 миллиардов долларов
Шойгу назвал число прошедших обучение мобилизованных россиян
«АвтоВАЗ» прекратил поставки в Казахстан
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.