Сериал «Уэнсдэй» Бертона стал самым просматриваемым шоу на Netflix
Сериал «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона стал самым просматриваемым англоязычным сериалом на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.
В первую неделю после выхода сериал набрал 341,2 миллиона часов просмотров, став лидером в рейтинге англоязычных проектов. Самым популярным шоу за всю историю Netflix по-прежнему остается корейская «Игра в кальмара».
«Сериал с [актрисой] Дженной Ортегой, спродюсированный Тимом Бертоном, Алом Гофом и Майлсом Милларом, стал номером один в 81 стране, побив рекорд четвертого сезона "Очень странных дел"», — уточнили представители Netflix.
Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. В проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зита-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.
Ранее сообщалось о том, что Netflix выпустил более тысячи эпизодов шоу за три месяца и установил рекорд.