Сериал «Уэнсдэй» Бертона стал самым просматриваемым шоу на Netflix

Сериал «Уэнсдэй» Бертона стал самым просматриваемым англоязычным шоу на Netflix

Сериал «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона стал самым просматриваемым англоязычным сериалом на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.

В первую неделю после выхода сериал набрал 341,2 миллиона часов просмотров, став лидером в рейтинге англоязычных проектов. Самым популярным шоу за всю историю Netflix по-прежнему остается корейская «Игра в кальмара».

«Сериал с [актрисой] Дженной Ортегой, спродюсированный Тимом Бертоном, Алом Гофом и Майлсом Милларом, стал номером один в 81 стране, побив рекорд четвертого сезона "Очень странных дел"», — уточнили представители Netflix.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. В проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зита-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.

Ранее сообщалось о том, что Netflix выпустил более тысячи эпизодов шоу за три месяца и установил рекорд.