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09:56, 19 декабря 2022Интернет и СМИ

Пользователям WhatsApp станет доступна новая возможность

Пользователям WhatsApp станет доступна возможность хранения исчезающих сообщений

Фото: Shutterstock

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp станет доступна возможность хранения исчезающих после прочтения сообщений. О разработке новой функции рассказали специалисты портала WabetaInfo.

По данным экспертов, новая функция предусматривает хранение исчезающих сообщений в чате. Отмечается, что отправленные в конфиденциальном режиме сообщения будут доступны в течение 24 часов после отправки, кроме тех случаев, когда сообщения были сохранены.

Специалисты отмечают, что пользователи всегда могут сохранить исчезающее сообщение или отменить сохраненное. При этом уточняется, что при отмене сообщение автоматически удаляется для всех, и восстановить его невозможно. Возможность сохранить исчезающее сообщение, чтобы предотвратить истечение его срока действия, находится в стадии разработки, и будет выпущена в будущем обновлении приложения.

О том, что юзерам WhatsApp станет доступна отправка исчезающих после прочтения сообщений, стало известно 9 декабря. Новая функция предусматривает автоматическое удаление текстовых сообщений после просмотра и направлена на повышение конфиденциальности пользователей.

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Олег Давыдов
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