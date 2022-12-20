Часто путешествующая россиянка назвала недостающие русским привычки американцев

Блогер «Яндекс.Дзен» назвала отношение американцев к одежде более свободным, чем у русских

Российская путешественница, часто бывающая за границей, назвала несколько особенностей жизни американцев, благодаря которым они счастливы. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор блога считает, что русским недостает присущего американцам более свободного отношения к внешнему виду. Так, жители США привыкли надевать одежду, в которой им будет максимально комфортно — даже если сочетание стилей и цветов «со стороны выглядит безвкусно и ужасно».

«Как пример, посмотрите на голливудских звезд, чьи "домашние" образы бесконечно обсуждают в интернете: грязные волосы, очки на пол-лица, и лохмотья как у бездомных. А теперь взгляните на наших актеров и певцов, которые даже за хлебом идут с укладкой, всегда опрятные и модные», — объяснила разницу в менталитете тревел-блогерша.

Также россиянка заметила, что американцы редко помогают детям платить за учебу или покупать недвижимость. Вместо этого по достижении совершеннолетия молодежь съезжает из родительского дома в общежитие образовательных учреждений, снимает квартиру вместе с друзьями, а также самостоятельно берет кредит на обучение в университете. Еще один пункт — отношение к заемным средствам.

«Россияне берут кредиты, думая о будущем: покупаем недвижимость, чтобы потом досталась детям и внукам. Русский человек готов во всем себя ограничивать, лишь бы поскорей погасить долг, чтобы жилье перешло в собственность. Американцы же живут одним днем, выбирая квартиру под текущие потребности и не привязывают себя к одному месту. Как итог: у них нет накоплений, все берут в долг у банков», — добавила путешественница.

Ранее в декабре российский турист и блогер, побывавший в США, раскрыл причину лишнего веса местных жителей. По его словам, в супермаркетах основная доля еды — «пластмасса и всякое ГМО», а в заведениях посетителям предлагают «сплошной фастфуд: картошку фри и булки с газировкой».