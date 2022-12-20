Стало известно о двукратном росте спроса на проживание в отелях Архыза

OneTwoTrip: спрос на проживание в отелях Архыза в 2022 году вырос в 2,6 раза

Представители туриндустрии заявили о повышенном интересе россиян к путешествиям в Архыз в 2022 году. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет ТАСС.

Аналитики сервиса сообщили о двукратном росте спроса на проживание в отелях курорта — в 2022 году зафиксировано увеличение количества бронирований гостиниц по сравнению с прошлым годом в 2,6 раза. «В уходящем году наибольший рост показал Архыз: спрос на жилье там вырос на 160 процентов, а доля бронирований мест размещений составила 0,11 процента», — говорится в исследовании.

На второй строчке разметался Владикавказ: его популярность увеличилась на 142 процента (доля — 0,42 процента). Замыкает тройку лидеров Петропавловск-Камчатский, в отелях которого останавливались на 123 процента чаще, чем в 2021 году, на город приходится 0,11 процента от всех отельных бронирований по старне.

Также в топ-10 востребованных направлений вошли Грозный (спрос вырос на 97 процентов), Лазаревское (95 процентов), Туапсе (94 процента), Красная Поляна (85 процентов), Махачкала (77 процентов), Коломна (62 процента) и Улан-Удэ (54 процента).

Ранее стало известно, что в период с декабря 2022 по март 2023 года, по предварительным прогнозам, в путешествия по стране отправятся до 18 миллионов человек. Показатель внутреннего турпотока в предстоящем зимнем сезоне станет на восемь процентов больше, чем в прошлом.