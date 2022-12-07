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18:52, 7 декабря 2022Моя страна

Россияне стали больше путешествовать зимой по стране

Вице-премьер Чернышенко: турпоток по стране зимой 2023 года вырастет на восемь процентов

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

В период с декабря 2022 по март 2023 года, по предварительным прогнозам, в путешествия по стране отправятся до 18 миллионов человек. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет «Интерфакс».

По словам Чернышенко, показатель внутреннего турпотока в предстоящем зимнем сезоне станет на восемь процентов больше, чем в прошлом. Вице-премьер отметил, что большинство регионов и туристических кластеров готовы к приему большого наплыва туристов.

«В преддверии зимних каникул прошу взять на особый контроль безопасность пребывания гостей, а также проведение массовых новогодних мероприятий», — добавил вице-премьер.

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Также Чернышенко раскрыл, что наиболее популярными направлениями для путешествий будут крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Волгоград, а также города Золотого кольца. Среди горнолыжных курортов по-прежнему лидируют Красная Поляна, Архыз, Домбай и Приэльбрусье, а также Хибины, Гора Белая, Горный воздух и Шерегеш.

Помощник президента Игорь Левитин заметил, что необходимо следить за стоимостью перелетов и проживания в гостиницах во время повышенного спроса. «Нам важно понимать и отслеживать, как поведет себя ценовая политика, и не допустить необоснованного завышения цен, чтобы сохранить доступность и комфорт путешествий для россиян», — объяснил он.

Ранее в декабре туроператоры зафиксировали ажиотажный интерес россиян к зимнему отдыху в одном регионе России — рост спроса на туры в Москву на Новый год и январские праздники составил 25 процентов.

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Дарья Рыбак
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