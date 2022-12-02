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18:18, 2 декабря 2022Путешествия

Стало известно об ажиотажном спросе на путешествия в один регион России

TourDom: туроператоры зафиксировали рост спроса на зимний отдых в Москве на 25 процентов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Туроператоры зафиксировали ажиотажный интерес россиян к зимнему отдыху в одном регионе России — рост спроса на туры в Москву на Новый год и январские праздники составил 25 процентов. Об этом стало известно из материала TourDom.

«Активнее всего сейчас покупают туры, в стоимость которых включены новогодние елки, так как почти 70 процентов бронируемых поездок приходится на туристов с детьми», — рассказала коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах.

В компании «Тари Тур» выделили другую тенденцию — наиболее востребованы у соотечественников пятидневные путешествия сразу после Нового года, в период школьных каникул. «Интерес к новогодним турам в Москву в этом году можно назвать ажиотажным. Гостиницы в столице на новогодние даты фактически переполнены, — рассказала генеральный директор «Тари Тур» Марина Левченко. — При этом если раньше туристы не так охотно бронировали пятизвездочные отели, то сейчас все больше путешественников готовы платить и за них».

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При этом отмечается, что цены на новогодние турпакеты в Москву за год поднялись на 10-12 процентов. Подорожание произошло за счет роста стоимости питания и билетов в крупные музеи.

Ранее в декабре стало известно, что в Подмосковье почти закончились номера в отелях на Новый год. Средний чек на отдых в зимние каникулы в гостиницах региона составляет 82 тысячи рублей.

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Валентина Процкова
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