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14:44, 20 декабря 2022Россия

Минобороны объявило об уничтожении нескольких единиц авиации ВСУ российскими ПВО

Минобороны России заявило об уничтожении системами ПВО нескольких единиц авиации ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили несколько единиц авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный спикер оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, системы ПВО сбили Су-25 и вертолет Ми-8. Он уточнил, что Су-25 был сбит в районе города Угледара, а вертолет — близ населенного пункта Северное в Донецкой народной республике (ДНР).

«Кроме того, за сутки уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рудово Луганской народной республики, Волноваха, Новоандреевка Донецкой народной республики и Великие Копани Херсонской области», — добавил Конашенков.

Ранее российское военное ведомство отчиталось об уничтожении самолета ВСУ МиГ-29 в Яблоневке и вертолета Ми-8 в ДНР. Тогда же российские средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников ВСУ в районе населенных пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное и Никольское в ДНР, а также возле Садового и Семеновки в Запорожской области.

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Марк Леонов
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