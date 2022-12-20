Проект бюджета США на 2023 год исключил финансирование «Азова»

Проект бюджета США на 2023 год исключил финансирование полка ВСУ «Азов»

Проект федерального бюджета США на 2023 год исключает финансирование полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Азов» (признан в России террористической организацией). Об этом сообщается на сайте комитета сената Конгресса США по бюджетным ассигнованиям.

«Ни одна из статей расходов, предусмотренных данным документом, не может быть использована для представления оружия, финансирования подготовки или оказания содействия в ином виде батальону "Азов"», — говорится в документе.