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06:58, 20 декабря 2022Интернет и СМИ

Назван способ отличить фишинговый сайт банка от настоящего

Эксперт по безопасности Лебедев призвал проверять ссылки банков для защиты средств

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Эксперт в области информационной безопасности Анатолий Лебедев рекомендовал внимательно читать название ссылки банка при переходе. Такой совет он дал в разговоре с «Лентой.ру», объясняя способы отличия фишингового сайта банка от настоящего.

Ранее стало известно, что за 11 месяцев 2022 года Центробанк заблокировал 2400 фишинговых сайтов, которые имитировали ресурсы настоящих банков. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила ««Газета.ру»».

В поисковых системах зачастую по запросу есть переадресация на настоящий сайт. Если она не происходит, то, как правило, верхняя ссылка поиска будет правильной

Анатолий Лебедевэксперт в области информационной безопасности

«Человеку необходимо внимательно прочитать название сайта. Полностью скопировать адрес настоящего сайта никому не удается. Как правило, можно отличить. Также не нужно кликать на ссылки, которые присылают в сообщениях — зайдите сами на сайт компании через поиск, если необходимо проверить какую-то информацию», — рассказал Лебедев.

В конце ноября появилась информация, что в третьем квартале 2022 года мошенники украли рекордные объемы средств со счетов клиентов банков — почти четыре миллиарда рублей. Это следует из опубликованного Центробанком (ЦБ) «Обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».

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Алена Шевченко
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