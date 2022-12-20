Пермяков пригласили выпить чай из самого большого в мире самовара

В центре Перми установят самовар из книги рекордов России

В Перми перед Театром-Театром 29 декабря откроется городская новогодняя ярмарка. Жителей города приглашают попробовать чай из 555-литрового самовара — самого большого в мире. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Демкин.

Самовар изготовил пермяк Александр Новокшонов. В 2016 году этот самовар вошел в книгу рекордов России как самый большой действующий самовар в мире. С 29 по 31 декабря, а также с 2 по 4 января всем желающим будут наливать горячий чай.

Жители и гости города также смогут приобрести на ярмарке выпечку «По-пермски», чердынские гостинцы, сладости, домашнюю птицу, мясо и сыры, сувениры с символикой «Пермь-300».

Кроме того, посетителей ярмарки ждут мастер-классы по изготовлению новогодней игрушки и поздравительной открытки, шоу-программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, дегустация Иван-чая и угощений. Также будет работать тематическая фотозона.

Ранее сообщалось, что Гильдия кузнецов России изготовила для жителей Тулы самовар высотой более двух метров. Над его созданием в течение двух дней трудились более 30 мастеров из 15 регионов России. Арт-объект появился в кузнечной слободе ремесленного двора «Добродей».