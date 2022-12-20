Годовалый российский ребенок умер от ОРВИ после отказа от госпитализации

В Челябинске годовалый ребенок умер от ОРВИ после отказа родителей от госпитализации

В Челябинске годовалый ребенок умер от ОРВИ после отказа родителей от госпитализации. Информацию об этом подтвердила первый заместитель губернатора российского региона Ирина Гехт, передает портал 74.RU.

Она отметила, что все произошло в микрорайоне Чурилово. По данным властей, несколько дней назад ребенок заболел ОРВИ, а 19 декабря скончался.

По словам Гехт, сотрудники полиции и органы опеки в Челябинской области выясняют все обстоятельства случившегося. Кроме того, старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Владимир Шишков отметил, что по факту смерти ребенка начата проверка. «Информации о том, что смерть может носить криминальный характер, нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — подчеркнул он.

Ранее в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка умерла после посещения детского сада. В дошкольном учреждении у ребенка внезапно посинели губы и произошла потеря сознания.

Воспитательница отнесла девочку в медицинский кабинет и вызвала скорую. Позже выяснилось, что у девочки было ОРВИ. Следователи проводили проверку по факту случившегося.