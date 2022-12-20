Внешность российской стюардессы в униформе восхитила иностранцев в сети

Бортпроводница S7 Airlines поразила иностранцев фотографией в униформе

Российская бортпроводница компании S7 Airlines снялась в униформе в самолете и восхитила иностранцев. Снимок появился в аккаунте @beautifull_cabincrews, освещающем досуг членов экипажа в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованной фотографии видно, как стюардесса стоит в проходе между рядами кресел самолета, облокотившись на одно из них. На ней надета традиционная униформа авиаперевозчика — белая рубашка с укороченным рукавом, красная юбка и пиджак в тон. Свой образ она дополнила зеленым шарфом, завязанным в форме банта, черным поясом и красным головным убором.

Внешность девушки поразила российских и иностранных пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Очень красива», «Вау! Фантастика», «Ошеломительно», «Вам так идет эта форма! Выглядите просто замечательно. Хочется тоже стать стюардессой», «Я могу смотреть на фото вечно», — отметили они.

Ранее бывшая бортпроводница американских авиалиний Spirit Airlines подала на авиакомпанию в суд по обвинению в расизме — девушка утверждает, что подверглась дискриминации и была незаконно уволена за полноту. Так, во время рейса на самолете Airbus A319 она обнаружила, что не может поместиться в кресло, в связи с этим ей отказали в выдаче удлинителя ремня и попросили покинуть борт.

