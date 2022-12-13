Уволенная за полноту стюардесса обвинила авиакомпанию в расизме

Стюардесса не поместилась в кресло самолета из-за полноты и заявила о дискриминации

Бывшая стюардесса американских авиалиний Spirit Airlines подала на авиакомпанию в суд по обвинению в расизме — девушка утверждает, что подверглась дискриминации и была незаконно уволена за полноту. Об этом пишет Daily Mail.

Как утверждает чернокожая Челсия Блэкмон (Chelsia Blackmon), она стала жертвой расовой дискриминации: из-за избыточного веса девушка не смогла сесть в специальное откидное кресло для бортпроводников и пристегнуться ремнем безопасности, при этом ее белокожая коллега, которая также не смогла «вписаться в сиденье и пристегнуть ремень», все же смогла сохранить свою работу, так как ей дали шанс сбросить вес.

Блэкмон заявила в иске, что прошла все протоколы обучения и соответствует всем требованиям безопасности: у нее было несколько полетов «без каких-либо проблем», в том числе она успешно пристегивалась к различным откидным сиденьям с помощью четырехточечных ремней. Тем не менее во время рейса на самолете Airbus A319 она обнаружила, что не может поместиться в кресло, в связи с этим ей отказали в выдаче удлинителя ремня и попросили покинуть борт.

Когда ситуация повторилась еще два раза, стюардессу отстранили от полетов. По словам Блэкмон, действия авиакомпании были преднамеренными, а также пренебрежительными к ее гражданским правам. Бортпроводница требует возврата заработной платы, возмещения судебных издержек и компенсации за душевные страдания.

Ранее, в октябре, американская журналистка пожаловалась в сети, как ей пришлось три часа полета сидеть «как сардина в банке», зажатой между двумя пассажирами с ожирением, и нарвалась на травлю. Тем не менее представители авиакомпании отреагировали на жалобы девушки, предложив ей купон на поездку в качестве извинений.