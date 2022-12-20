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00:55, 20 декабря 2022Мир

Небензя ответил на обвинения в использовании Россией иранских беспилотников

Небензя заявил, что обвинения РФ в применении на Украине иранских беспилотников надуманные

Фото: РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения в адрес РФ в использовании на Украине иранских беспилотников являются надуманными. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что проблемы на пути к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе отсутствуют, но попытки наращивания давления на Иран могут перечеркнуть все перспективы.

По его словам, попытки нарастить давление на Иран, являются целью провоцирования других участников, могут полностью перечеркнуть перспективы восстановления сделки.

Ряд западных СМИ утверждают, что сейчас Иран поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва это отрицает. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан говорил, что поставки были, но за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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