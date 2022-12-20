Участник знаменитой перестрелки в центре Москвы погиб в ДТП на российской трассе

Под Нижним Новгородом в ДТП погиб участник московской перестрелки с людьми Шакро Молодого

В Нижегородской области в аварии погиб бывший сотрудник московского уголовного розыска, участник перестрелки с людьми вора в законе Шакро Молодого на Рочдельской улице в Москве Владимир Костриченко. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло вечером 18 декабря. Не справившись с управлением, 52-летний Костриченко на своей машине Cadillac Escalade врезался в «Газель». За ее рулем был 50-летний автомобилист. В результате оба водителя погибли.

В 2015 году Костриченко, вместе со своим другом, адвокатом и бывшим сотрудником ФСБ Эдуардом Буданцевым стали участниками перестрелки с криминальным авторитетом из окружения вора в законе Шакро Молодого Андреем Кочуйковыми, известным под кличкой Итальянец. Конфликт произошел в центре Москвы из-за спора между владелицей ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой, которая обвинила рестораторшу в неоплате ее услуг. В результате вооруженного столкновения двое человек погибли, семеро, включая Костриченко, получили ранения. Кочуйкова приговорили к 8 годам 10 месяцам колонии строгого режима.

1 мая сообщалось, что адвокат Кочуйкова обжаловал отказ о переводе в колонию-поселение.

